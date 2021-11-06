أورام الأقصر: إجراء أول عملية لتغيير كامل لمفصل الركبة بعد استئصال ورم سرطاني لفتاة

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تواصلت سلسلة نجاحات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، وذلك بعد نجاح فريق طبي بالمستشفى في إجراء أول عملية جراحية معقدة لفتاة عشرينية لاستئصال ورم سرطاني بعظمة الفخذ ممتد لمفصل الركبة مع عمل تغيير كامل لمفصل الركبة للحفاظ على الطرف بدلا من بتره ..

وقال الدكتور هانى حسين، مدير المستشفى، أن إجراء العملية بنجاح يضاف لسلسلة نجاحات المستشفى حيث أنها من العمليات المعقدة وهو تحد كبير للفريق الطبي الذي أنجز المهمة بنجاح كبير موجها الشكر لهم على مجهودهم ..

وأكد الدكتور عبدالرحمن عصام نائب، المدير التنفيذي لقسم الجراحة والعمليات شفاء الاورمان، أن الجراحة استغرقت ما يقرب من ٥ ساعات متواصلة وأن حجم الجزء المستأصل من العظام حوالي ٢١ سم، وتم تعويض الجزء المبتور بمفصل كامل وتم خروج المريضة من المستشفى بعد استعادتها لحركة الساق بشكل طبيعي بعد ٥ ايام من اجراء الجراحة ..

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالفريق الطبي الذي أجرى العملية مشيرا أن المستشفى أصبحت تضم فرق طبية على أعلى مستوى في كافة التخصصات وذلك لخدمة المرضى من كافة محافظات الصعيد مشيرا أن المستشفى تستقبل يوميا من 700 إلى 1000 مريض يتلقون الخدمات الطبية المجانية.