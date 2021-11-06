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توقيع الكشف الطبي على أكثر من ١٢٥٠ مريض في قافلة علاجية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

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توقيع الكشف الطبي على أكثر من ١٢٥٠ مريض في قافلة علاجية بالشرقية ضمن «حياة كريمة» توقيع الكشف الطبي على أكثر من ١٢٥٠ مريض في قافلة علاجية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

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نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الرست التابعة لمدينة صان الحجر، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٢٥٠ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، فضلا عن ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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