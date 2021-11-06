محافظ بني سويف يتفقد تطوير ورفع كفاءة دوران محور عدلي منصور من ناحية الشرق

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منطقة دوران محور عدلي منصور من الناحية الشرقية، حيث عاين على الطبيعة مقترح وتصور رفع كفاءة الدوران وتحويله لميدان حضاري، ويشمل ذلك تجميل المنطقة ،وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة التي تعد نقطة تلاقي لطرق ومحاور وتمثل المطلع والمنزل الرئيسي بمنطقة الشرق، ورافقه خلال الجولة كل من: المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الأستاذ عيد زكي نائب رئيس المدينة، والأستاذ محمد رياض نائب رئيس المدينة

تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة، وأعمال تجميل جوانب المحور، الذي تم الانتهاء منه، وتم تشغيله تجريبيا، لحين الافتتاح الرسمي، والذي تم تنفيذه بتكلفة تصل لمليار و150 مليون جنيه، ويعتبر من أكبر المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح، ضمن الجهود التنموية التي وجه بها سيادته نحو تنمية الصعيد ورفع مستوى وجودة حياة المواطنين، وتعظيم عوائد موقعه المتميز على المستوى الاقتصادي والتنموي

وشدد محافظ بني سويف على أهمية المتابعة الميدانية للمحور الذي يعد حلقة الوصل الثانية والأكبر بين الشرق والغرب والطرق الرئيسية بدائرة المحافظة، والذي ساهم في فتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق الصناعية بمنطقتي الشرق والغرب، مؤكدا على أهمية إضفاء الشكل الجمالي والحضاري المحور بشكل مستمر، وتكثيف أعمال النظافة بالطريق أعلى المحور وكذا الطرق المؤدية إليه غربا وشرقا.