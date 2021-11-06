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ضبط شخص انتحل صفة موظف ببنك للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

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ضبط شخص انتحل صفة موظف ببنك للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني ضبط شخص انتحل صفة موظف ببنك للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لانتحاله صفة موظف بأحد البنوك ومحاولة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين لاستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة، بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به وادعائه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به ومحاولته الاستيلاء على أمواله من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني على الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة صحة الواقعة وتبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، واتصاله على الشاكي وطلب منه بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني بزعم تحديث بيانات حساباته البنكية، وشروعه في استخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني على الإنترنت بالمخالفة للقانون، إلا أن الشاكى اكتشف الواقعة ولم يقم بإعطائه بيانات البطاقة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوي على الشريحة المستخدمة في الاتصال بالشاكي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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