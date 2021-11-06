بسبب الميراث.. سائق يقتل ابن عمه في الأقصر

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات واقعة العثور على جثة طالب بالأقصر، تبين من التحريات أن نجل عمه وراء ارتكاب الواقعة لخلافات حول الميراث بين والديهما، ألقي القبض على المتهم واعترف بجريمته.

تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بالعثور على جثة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، داخل أرض زراعية بذات الناحية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة «تروسيكل» نجل عم المجني عليه، مقيم بذات الناحية، لخلافات حول الميراث بين والد المتهم ووالد المجني عليه.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة واستدراجه المجني عليه واصطحابه بواسطة «التروسيكل» إلى مكان العثور، وأجهز عليه بقطعة سلاح أبيض «سكين» حتى توفي، وتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية بالقرب من مكان الواقعة.