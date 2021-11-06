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الملك يستقبل الأمير تشارلز في قصر الحسينية
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:14 مساءً
القبض على أكثر من 61 متورطا في 16 قضية فساد
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:13 مساءً
ساندت اللاعبين حتى صافرة النهاية .. جماهير الأخضر تحتفل بنقاط فيتنام
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 مساءً
"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 مساءً
مختص نفسي: التعليم عن بُعد لطلاب الابتدائية يؤثر على حالتهم الجسدية والنفسية
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 مساءً
"خيرية نجران" تدشن مشروع كسوة الشتاء والسلال الغذائية الأساسية
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 مساءً
بعد 30 دقيقة من نشر الخبر في "سبق".. العثور على فتى تبوك المفقود
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 مساءً
أمير تبوك: إنشاء مدينة نيوم الصناعية سيكون عاملاً مساعداً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 مساءً
الجوهري: "غرفة جازان" حريصة على استدامة دورها في خدمة المجتمع
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 مساءً
الصين يقدم هدية ثمينة للأخضر السعودي.. بالتعادل مع أستراليا
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد من حادث مأساوي خلال مهرجان موسيقي في هيوستن الأمريكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 01:30 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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