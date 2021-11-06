13 طبيا وطبيبة من 4 جامعات يستأنفون تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي يمستشفى العريش

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استأنف 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، اليوم السبت، تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام.

وصل إلى المستشفى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عبر بيان صحفي، أن الدفعة الجديدة تضم عدد 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات.

ومن جانبه، أوضح محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم حتى يوم الجمعة القادم.

وأضافت مرفت عبدالجواد، منسق عام قافلة البروتوكول، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.. مشيرة إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، وأنه كان في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من: الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.