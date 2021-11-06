محافظ المنيا: الانتهاء من حصر مخالفات التعدي على المجاري المائية ونهر النيل

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتهاء اللجنة المشكلة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، حيث من إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على المجاري المائية ونهر النيل، أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ووحدة المتغيرات المكانية.

وشدد «القاضي» على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم وإشغالات، وغيرها، مع التأكيد على وضع لوحات إرشادية، على الأراضي المستردة باعتبارها أراضي أملاك دولة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.