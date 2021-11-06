فوز أحمد جمال بالمركز الثاني ببرنامج إبداع

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، فوز العازف أحمد جمال الدين في عروض برنامج «ابداع «مراكز الشباب الموسم الثالث، فائزاً بالمركز الثاني في مجال العزف والذى يقام على قناة النهار، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، وعبدالحميد عبدالخالق، مدير إدارة شباب فوة، هذا وقد بدأ عرض برنامج المواهب “إبداع.. حلمك قرب” في يوم الخميس 7 أكتوبر، حيث يذاع البرنامج أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة في الحادية عشر مساءً لمدة سبعة أسابيع، وتنتجه وزارة الشباب والرياضية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشار الدكتور محروس، إلى الدور الهام الذي تقدمه مراكز الشباب في جذب الموهوبين من الشباب وفتح أبواب الشهرة والنجاح من خلال الفاعليات المتنوعة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة ومنها مهرجان ابداع مراكز الشباب والأندية وتقديمه بثوب جديد وهو البرنامج الذي يتيح فرصة لخروج المواهب الشابة إلى النور بإطلالة النجوم، مقدماً التهنئة للعازف احمد جمال الدين، مشيراً إلى انه يقام البرنامج على مدار 14 حلقة من بينهم حلقة إفتتاحية وأخرى ختامية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتنفيذ الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة ويكون لكل مجال لجنة التحكيم الخاصة به، ويتم في نهاية الحلقة إختيار الفائزين.

واوضح محروس، يعتبر برنامج “إبداع.. حلمك قرب” أول برنامج مسابقات مصري متعدد المجالات، حيث يشمل البرنامج 11 مجال مختلف للتنافس، وهي مجالات الغناء، التمثيل، الأفلام القصيرة، العزف، الشعر، الإبتكارات العلمية، الفنون التشكيلية، المراسل الإذاعي والتليفزيوني، التعليق الرياضي، الموال الشعبي، الإنشاد والترانيم، موضحاً تنقسم كل مسابقة إلى مسابقتين، الأولى خاصة بمتسابقي الأندية الرياضية والثانية خاصة بمتسابقي مراكز الشباب، وفي كل مسابقة من الاثنين 5 متسابقين، بواقع 10 متسابقين في الحلقة الواحدة، وفي النهاية يتم اختيار فائز أول وثاني وثالث على الترتيب في كل مسابقة منهما. يذكر أن،، أبرز أعضاء لجان التحكيم عددمن القيادات الفنية، حيث رصدت وزارة الشباب والرياضة جوائز بقيمة مليون و650 ألف جنية كقيمة إجمالية لجوائز الفائزين بالمراكز المختلفة في المجالات بواقع 72 فائز من إجمالي 110 متسابق.