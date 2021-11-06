الثقافة تنظم محاضرة عن« الأقصر عبر التاريخ» بالتزامن مع الاستعداد لافتتاح طريق الكباش

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان «الأقصر عبر التاريخ».

وأوضح عبدالعاطي على أحمد أن الأقصر الآن محط أنظار العالم بسبب إعادة إحياء طريق الكباش والأقصر في العصر الفرعونى واليونانى والرومانى والمسيحى والأسلامى وإهتمام الخلفاء الفاطميين بها وأهم الأسماء والألعاب التي حصلت عليها على مر التاريخ.

كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان «البعد عن دعاة التطرف الفكرى» وتحدث محمد أحمد إبراهيم عن معنى التطرف والأمر من الله بأن نكون وسطاء في كل الأمور والبعد عن الجماعات التي تدعو إلى التطرف الفكرى.

وفى نفس السياق عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان «التطرف وخطورته على المجتمع» وحاضرها وليد الضوي وقال يعتبر التطرف من أخطر الأمراض التي تفتك المجتمعات وهو آفه إجتماعية وفكرية وأخلاقية تشير للخروج عن القيم.

وفى سياق متصل عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان«التطرف والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة».

وأوضح حسام الغول خواص الإرهاب والتطرف هما وجهان لعملة واحدة والإرهاب والتطرف أعداء الدين والإرهاب لاوطن ولادين له، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكلية رسم حر نفذها مينا عادل أنور.