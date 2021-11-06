رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي: أكثر من 24 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها ضمن «سكن لكل المصريين»

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أعلنت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه جارٍ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة لتلبية الطلب على السكن، وتتضمن ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين منخفضى الدخل بتكلفة تجاوزت الـ٦ مليارات جنيه، ومتوسط نسبة إنجاز حوالي 75٪، كما تم البدء في تنفيذ ٩٩٦٠ وحدة سكنية نموذج ٩٠م٢، وعدد ٤٣٢ وحدة سكنية نموذج ٧٥م٢ ضمن المرحلة الخامسة من المشروع بنسب إنجازٍ متقدمة، بتكلفة تصل إلى ٢،٨ مليار جنيه، وذلك خلال جولتها التفقدية لمشاريع الإسكان بمدينة أكتوبر الجديدة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالمقصود، جاهزية عدد ٥٧٦ وحدة سكنية بسكن لكل المصريين للتسليم للحاجزين، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ٣٦٠ وحدة أخرى بالمرحلة الرابعة بالمشروع، ومتوقع الانتهاء منها في نهاية ديسمبر المقبل بمنطقة الـ٨٠٠ فدان.