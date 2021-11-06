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محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات ماراثون الجري بمدينة الزقازيق

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محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات ماراثون الجري بمدينة الزقازيق محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات ماراثون الجري بمدينة الزقازيق

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شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،انطلاق فعاليات ماراثون الجري والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة، بمشاركة 500 شاب وفتاه من أبناء المحافظة ومتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY (شباب يدير شباب) في، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضية، ومحمد الاباصيري رئيس حي ثان الزقازيق وعدد من نواب البرلمان.

انطلق الماراثون من أمام قصر ثقافة الزقازيق مروراً بمديرية الشباب والرياضة وصولاً لكلية الآداب جامعة الزقازيق والعودة لخط النهاية أمام قصر الثقافة.

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بتفعيل النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة الرياضة، مؤكدا حرص المحافظة على تشجيع كافة المبادرات الرياضية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها للوصول إلى تحقيق الهدف منها لنشر الثقافة الرياضية بين جميع فئات المجتمع.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن عبر تقنية الفيديو كونفرانس انطلاق فعاليات ماراثون الجري بجميع محافظات الجمهورية لتشجيع جميع الفئات على ممارسة الرياضة.

المصرى اليوم

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