عضو «اقتصادية النواب»: «كورونا» كشفت عن إهمال البعد البيئي والاجتماعي في النظام الاقتصادي العالمي

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قال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العديد من بلدان العالم بدأت في أعمال تمهيدية لتحديد ملامح المرحلة التالية من التعافي من جاحة كورونا، والعمل على النهوض بالاقتصاد على مستوى العالم ودور الإجراءات العامة القوية في تعزيز الطلب وتوفير مصادر بديلة للدخل، وايضًا تسهيل إجراء استثمارات جديدة.

أضاف خلال الندوة المشتركة ممثلين عن البرلمان الصينى والجزائرى والموريتانى لمناقشة سبل تحقيق الانتعاش الاقتصادى، أن مرحلة التعافي يمكن أن تساعد في بناء الرخاء والقدرة على مجابهة الصدمات من خلال الإسهام في تعزيز إمكانيات واستدامة مسارات التنمية للبلدان على المدى الطويل.

وتابع أن التطور الهائل الذي تشهده مصر حاليا يأتي وفقا لتوجيهات قيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي تبنى مبادرات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وتطوير العشوائيات بتكلفة تتعدى التريليون جنيها لرفعة شأن المواطن المصرى والحد من الفقر.

وأوضح «عمار»، أن هناك بوادر مشجعة في العديد من البلدان من بينها الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، التي تدرس اللجوء إلى بعض العناصر الخضراء المراعية للبيئة في إطار خطط التعافي، تحت مصطلح الاقتصاد الأخضر.

قال إن تفشي فيروس كورونا سلط الضوء على ضرورة معالجة جميع الأخطاء السابقة، حيث إن إهمال البعد البيئي والاجتماعي في النظام الاقتصادي العالمي أدى لانتشار الأمراض المعدية، لذلك لم يعد التحول للاقتصاد الأخضر الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فقط بل لإنقاذ العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بدأت في تشغيل الاقتصاد الأخضر من خلال طرح السندات الخضراء، واتخذت عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصرى وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا، فضلا عن تبنى استراتيجية تتناسب مع رؤية 2030 وتنفيذ استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والجديدة لتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة، وفى سبيل ذلك قامت مصر بتنفيذ مشروع الزعفرانة في مجال طاقة الرياح لزيادة حجم الطاقة المتولدة من الرياح، وتعمل ايضًا الدولة على مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تلعب دورًا محوريًا والتي أصبحت تتداخل في 20 بالمئة من إجمالي الطاقة في مصر.