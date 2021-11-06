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يعانون من الحصول على الأسمدة.. طلب إحاطة للزراعة لسرعة تفعيل «كارت الفلاح»

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يعانون من الحصول على الأسمدة.. طلب إحاطة للزراعة لسرعة تفعيل «كارت الفلاح» يعانون من الحصول على الأسمدة.. طلب إحاطة للزراعة لسرعة تفعيل «كارت الفلاح»

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن معاناة العديد من الفلاحين في الحصول على الأسمدة والخدمات الزراعية نتيجة عدم تفعيل الكارت الذكى أو عدم استلام الكارت لأيا من الأسباب.

وأوضح محسب، أن منظومة الأسمدة تشهد أزمة خلال الفترة الأخيرة جراء عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية أو في الوزارة بشكل عام، في الوقت الذي يتم طرح الأسمدة في السوق السوداء بأسعار باهظة مما يثقل كاهل الفلاح ويساهم في زيادة التكاليف ومدخلات الزراعة، مما ينعكس على سعر السلعة على المستهلك، ولهذا كان لزاما على الوزارة أن تُعد خطة للتعامل مع مثل هذه الأزمات في وأحد من أبرز القطاعات الحيوية، ألا وهو قطاع الزراعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في الوقت الذي يوجد أزمة في الأسمدة يوجد كمية في المخازن لم يتم تسليمها بعد جراء بعض المشاكل في تفعيل الكارت الذكى، سواء عدم استلام بعض المزارعين للكارت أو عدم التفعيل أو عدم ملء استمارة البيانات بالإضافة لأراضي الأوقاف وأراضى خارج الزمام، وفى نفس الوقت أيضا لا يوجد خطة واضحة ومحددة للتعامل مع هذا الأمر.

وأضاف عضو البرلمان، إلى أن ميكنة قطاع الزراعة من أهم وأبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة تسعى بشكل عام للميكنة بل العالم كله يتحول للرقمنه، مما يستوجب على الوزارات الحيوية التي لديها تعامل مباشر مع الجمهور أن يكون لديها سرعة في التعامل مع هذا الأمر ووضع أكثر من سيناريو لتفادى حدوث الأزمات، مما يستوجب التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لسرعة تفعيل الكروت، وتسليم المزارعين الذين لم يستلموا الكارت حصتهم من الأسمدة كاملة لحل الأزمة، وحل ازمة أراضي الأوقاف وخارج الزمام من استلام الأسمدة الشتوية.

المصرى اليوم

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