يمكن الاستغناء عن الهاتف.. واتساب يتيح ميزة جديدة لمستخدميه

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يعمل تطبيق واتساب المملوك لشركة «ميتا» على طرح ميزة جديدة من شأنها تسهيل عملية استخدامه، بشكل رسمي لمستخدميه في إطار آخر تحديثاته.

وفقًا لموقع «gsmarena» الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم على تطبيق واتساب بأجهزة ثانوية مثل الكمبيوتر والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل، دون الحاجة لاستخدام الهاتف الذكي الأساسي.

وكان استخدام تطبيق واتساب على الكمبيوتر سابقًا يتطلب التأكد من أن الهاتف الذكي الأساسي الذي يعمل من خلاله التطبيق متصلًا بالإنترنت، للتمكن من إجراء محادثة من متصفح الويب.

وبمجرد تمكين الميزة الجديدة التي ما زالت قيد الإصدار التجريبي، سيتم إلغاء ربطك بجميع الأجهزة بجميع الأجهزة قبل إعادة الارتباط بجهاز جديد.

وعندما يتم ربط تطبيق واتساب الخاص بالمستخدم بالأجهزة من جديد، سيعمل على حد كبير بنفس الطريقة المعتادة، سواء كان الهاتف الذكي متصل بالإنترنت أم لا.

والآن ستتمكن الأجهزة المرتبطة من تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي عن الإنترنت.

يشار على أن تلك الميزة تعد مفيدة في بعض المواقف كأن يكون أحدهم بحاجة للبقاء في تواصل مع الآخرين عبر واتساب في حين أنهم فقدوا هاتفهم أو إذا نفذت بطاريات الهواتف.

وأوضح الموقع التقني أن الهواتف الت يتعمل بنظام «IOS» ستكون مقيدة حيث لا يمكن لمستخدميها حذف الرسائل من خلال الجهاز الثانوي.