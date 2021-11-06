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بحضور إيهاب توفيق وحميد الشاعري.. هشام عباس يقدّم لابنته أغنية باسمها في حفل زفافها

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بحضور إيهاب توفيق وحميد الشاعري.. هشام عباس يقدّم لابنته أغنية باسمها في حفل زفافها بحضور إيهاب توفيق وحميد الشاعري.. هشام عباس يقدّم لابنته أغنية باسمها في حفل زفافها

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احتفل الفنان هشام عباس بحفل زفاف ابنته، منذ ساعات، بالغناء بصحبة الفنانان حميد الشاعري وإيهاب توفيق، في أحد الفنادق الكبرى في الجونة.

وقدّم الفنان لابنته أغنية: «بقت عروسة ومحروسة.. اتمخطري يا حلوة يا زينة بنتي عروسة ياسمينا.. معقوله يا ناس كبرت امتى وبقت عروسة محروسة».

وحرص عباس، على تسليم ابنته ياسمين إلى عريسها، وهما كانا يرقصان على أغاني «عباس» خلال حفل الزفاف.

ونشرت الإعلامية إنجي على، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، صورا من حفل زفاف ابنة الفنان وعلّقت: «ألف مبروك هشام وجيجي».

ومن بين حضور في الحفل كانت الإعلامية لميس الحديدي والفنانة رضا.

هشام عباس لديه 3 أبناء من زوجته جيهان زايد «جيجي» هم: «ياسمينا» و«علي» و«تمارا».

يذكر أن هشام عباس طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «يا سهرانين الليل» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية هشام عباس «يا سهرانين الليل» من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

المصرى اليوم

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