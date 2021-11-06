تعليق صادم من أنجلينا جولي عن انتقادات المشاهد الحميمية في فيلمها «ETERNALS»

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بعدما أثار فيلم ETERNALS جدلا كبيرا بسبب احتواءه على مشاهد مثلية بين بطلي الفيلم «جيما تشاك»، و«ريتشارد مادن»- في عائلة «فاستوس» وهو أول بطل خارق مثلي الجنس يظهر في أفلام عائلة مارفل،- ومع رفض الفيلم من قبل بعض الدول الأسيوية والعربية والخليجية منها السعودية.

علقت إحدى بطلات الفيلم النجمة أنجلينا جولي على مطالبة البعض بحذف تلك المشاهد للسماح بعرضه ورفض ستديوهات «مارفل» ذلك: «فخورة بقرار مارفل برفض حذف بعض مشاهد الفيلم ليطابق مواصفات الرقابة المحلية في الدول العربية»، وفقًا لما نشره موقع «news»، وتابعت :«ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة فاستوس جمال تلك العلاقة وهذا الحب، وكيف لأي شخص أن يغضب من تلك العلاقة أو يشعر بالتهديد منها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، أنه جاهل».

وكان فيلم ETERNALS

قد أثار جدلا كبيرا بسبب احتواءه على مشاهد مثلية، بين بطليه، وحقق الفيلم 7 مليون دولار حتى الآن من عروضه العالمية، في عدد من دول العالم.

وسبق أن منعت أفلام من العرض في عدد من الدول بسبب ظهور الإله ومنها فيلم «Bros Almighty» بطولة جيم كاري، والذي جسد خلاله النجم «مورجان فريمان» الشخصية أو لاحتواءها على مشاهد مثلية مثل «جبل بروكباك» للراحل هيث ليدجر، لكن في عصر الانترنت يتوقع خبراء السينما أن يشاهد الجمهور في العالم الفيلم كاملا في حال تم قرصنته. الفيلم هو أحدث إنتاج لاستديوهات «مارفل».

ويحتوى على مشاهد جنسية بين بطليه «جيما تشاك»، و«ريتشارد مادن»، اللذين يجسدان دوريّ بطلين خارقيين وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية، كما يضم مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد يراها البعض لا تتناسب مع عادات وقيم بعض الدول.

ورغم الضجة التي أثارها الفيلم، فإن النقاد كان لهم رأي آخر، إذ تلقى الفيلم تقديرات متوسطة من النقاد، ومنها من موقع «ROTTEN TOMATOES» السينمائي المتخصص بنسبة 70%. واحتفل نجوم فيلم «Eternals» بالعرض الأول له مؤخرا، وعلى رأسهم «أنجلينا جولي» بحضور ابنتيها زهرة وشيلوه براد بيت.

وتنطلق أحداث فيلم Eternals من أبطال ذوي قدرات خارقة مكونة من كائنات شبه خالدة تم إرسالها إلى الأرض منذ آلاف السنين لحماية البشرية، من جنس شرير من الفضائيين، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية من جديد.

ويقوم ببطولة فيلم Eternals ريتشارد مادن، وأنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.