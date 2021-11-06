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«الشيوخ» يبدأ جلساته العامة غدا الأحد ويناقش «التخطيط العام للدولة»

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«الشيوخ» يبدأ جلساته العامة غدا الأحد ويناقش «التخطيط العام للدولة» «الشيوخ» يبدأ جلساته العامة غدا الأحد ويناقش «التخطيط العام للدولة»

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يبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، ويناقش خلالها مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمقدم من .

وأوضحت اللجنة الاقتصادية والمالية بـ «الشيوخ» في تقريرها عن القانون، أنه يأتي في إطار توجهات الدولة للاصلاح التشريعى والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973، بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الانتاج المختلفة.

كما جاء القانون ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي اطلقها الرئيس السيسى في فبراير 2016، حيث اوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالى كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتامعية المتوازنة.

و جاءت فلسفة القانون ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادىء النخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دسترو 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتاوزنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

المصرى اليوم

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