بحضور 500 شاب وفتاة .. انطلاق ماراثون الجري ببنها (صور)

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أطلق اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إشارة البدء لانطلاق ماراثون الجري للمجموعة الشباب المتطوعين «شباب يدير شباب»، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوى، وكيل المديرية للشباب، من أمام مقر محافظة القليوبية إلى نقطة النهاية بحديقة صقلية بمنطقة الفلل ببنها وبمشاركة 500 شاب وفتاة من مراكز شباب القليوبية وتطلعي فريق شباب يدير شباب وفرق الجوالة والكشافة.

قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن الماراثون يأتى عقب اجتماعات تنسيقية مع رؤساء المجموعات الداخلية للشباب المتطوع للتحديد آليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

مشيرا إلى أن الماراثون ينفذ على مستوى الجمهورية كل مجموعة في محافظتها بإشارة بدء من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجرى من نقطة البداية والوصول لنقطة النهاية لتحقيق الهدف بنشر الرياضة على أن تكون دائما أسلوب حياة تساعدهم في بناء أجسام صحية قادرة على بناء مستقبل مشرق ومشرف لمصرنا الحبيبة.

مضيفا أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دائما تلقى الضوء على جميع أبطال المحافظة في كافة المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية وتذلل الصعاب لتنفيذ كافة المبادرات الهادفة والتي تكون فيها استمرارية في العمل.

مارثون الجرى فى بنها

مارثون الجرى فى بنها

مارثون الجرى فى بنها

مارثون الجرى فى بنها

مارثون الجرى فى بنها