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ضمن مبادرة «السمعيات».. فحص 14 الف و768 طفلاً حديث الولادة بالمنيا

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ضمن مبادرة «السمعيات».. فحص 14 الف و768 طفلاً حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة «السمعيات».. فحص 14 الف و768 طفلاً حديث الولادة بالمنيا

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في إطار مبادرة السمعيات والتي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، والتي الرئيس الجمهورية حرصا على صحة الطفل المصري، اوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 14 الف 768 طفلًا حديث الولادة خلال شهر أكتوبر الماضى.

قال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

يأتي ذلك برعاية السيد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتحت إشراف الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وقعت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز محافظة المنيا، الكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة السمعيات بالمحافظة.

المصرى اليوم

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