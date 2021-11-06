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سولسكاير قبل الديربي: كريستيانو رونالدو هو الأفضل على هذا الكوكب

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سولسكاير قبل الديربي: كريستيانو رونالدو هو الأفضل على هذا الكوكب سولسكاير قبل الديربي: كريستيانو رونالدو هو الأفضل على هذا الكوكب

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تحدث أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد عن المواجهة المنتظرة اليوم أمام غريمه اللدود مانشستر سيتي، على ملعب أولد ترافورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الذي أجراه أمس:«بالطبع تخطينا هزيمة ليفربول القاسية، وهذه النتيجة ستبقى في التاريخ، وهي لحظة مظلمة لنا، ولا تكون الأمور بهذه السهولة عندما تكون مدرب مانشستر يونايتد، لكننا بعد المباراة حظينا بأسبوع جيد، وحققنا نتائج جيدة خارج أرضنا».

وأردف المدرب النرويجي:«سوف ندخل مباراة الديربي بثقة، والكل يعرف أهمية هذا اللقاء، ونتذكر اخر ديربي لعبناه، أحرز ماكتوميناي هدف في الوقت بدل الضائع، إنها حقًا كانت لحظة خاصة، وعلينا الاستعداد جيدًا».

وتابع عن إصابه المدافع الفرنسي فاران:«رغم تطور كل التكنولوجيا فيي الوقت الحالي، نتوقع أن يغيب من 3 إلى 4 أسابيع، ويمثل هذا ضربة مؤلمة لنا بالتأكيد».

وأردف حديثه عن المتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال:«إنه واحد من أفضل اللاعبين على هذا الكوكب، له تأثير كبير داخل وخارج الملعب، البعض يتحدث عنه بسلبيه ولكنه يعمل من أجل الفريق ويسجل الأهداف.

وأختتم:«أكن كل الاحترام لجوارديولا، وندرك إننا من الممكن أن نعاني أمامه، ولكن نثق في أنفسنا والمباراة على ملعبنا».

سيتواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بعد قليل في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل اليونايتد المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ويحل السيتي ثالثًا برصيد 20 نقطة.

المصرى اليوم

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