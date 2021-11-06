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تأجيل «حل المجلس القومي للطفولة والأمومة» لـ25 ديسمبر

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تأجيل «حل المجلس القومي للطفولة والأمومة» لـ25 ديسمبر تأجيل «حل المجلس القومي للطفولة والأمومة» لـ25 ديسمبر

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أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي المطالبة بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

قالت الدعوي ان سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.

وطلب مقيمها وقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حياديته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الاختصاصات. كما طالب بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.

وقالت الدعوي أن المواد (53 – 80 – 214) بدستور 2014 مخالفة لبعضها البعض، مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون الطفل بمصر رقم 126 لسنة 2008، ويخالف الاتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمخالفته أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن للطفولة الحق في الرعاية والمساعدة والحماية.

المصرى اليوم

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