ضبط 32 تاجر مخدرات في حمله أمنية بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المخدرات في مدن الخانكة وشبرا الخيمة وطوخ أسفرت عن ضبط 32 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والشادو واسلحه نارية وبيضاء وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد قيام حملة امنية استهدفت تجار المخدرات واوكار البلطجية في الخانكه وشبرا وطوخ

ففى مركز شرطة الخانكه اسفرت الحمله عن قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وبإستهدافهم تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكميات من الحشيش والهيروين ومبالغ مالية و4 هواتف محمولة وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار

وفى شبرا الخيمة تم استهداف بؤرة اجرامية لاحد الاشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية لقيامهما بالإتجار فـى المواد المخدرة وتم ضبطهما وبحوزتهما كميات من الهيدروو الشادو والبودر والأقراص المخدرة ومبلغ مالى وإعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار

واستهدفت الحمله بعض قرى مركز شرطة طوخ حيث تم ضبط 27 تاجر مخدرات لعدد 8 منهم معلومات جنائية وضبط بحوزتهم كميات المواد والأقراص المخدرة المتنوعة و22 قطعة سلاح نارى وابيض