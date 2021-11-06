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مروع.. 91 قتيلًا بـ"كارثة انفجار شاحنة وقود" في سيراليون

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فيديو مروع.. 91 قتيلًا بـ"كارثة انفجار شاحنة وقود" في سيراليون مروع.. 91 قتيلًا بـ"كارثة انفجار شاحنة وقود" في سيراليون
احتشد السكان لجمع الوقود المتسرب فانفجرت الشاحنة

فيديو مروع.. 91 قتيلًا بـ

قتل العشرات في انفجار ضخم شهدته مدينة فريتاون عاصمة سيراليون، في الساعات الأولى من صباح السبت؛ حسبما أفادت مصادر طبية.

وقال مدير المشرحة المركزية الحكومية في المدينة سينه كامارا: إن المشرحة تسلمت 91 جثة بعد انفجار ناقلة وقود.

وكشفت مصادر محلية أن حشودًا كبيرة من السكان ذهبوا لجمع الوقود المتسرب من الناقلة في منطقة ويلنغتون، إلا أن حافلة اصطدمت بها فوقع انفجار ضخم.

وأعرب الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي كان في أسكتلندا لحضور محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، عن أسفه لـ"الخسائر الفادحة في الأرواح".

وكتب على "تويتر": "أتعاطف بشدة مع العائلات التي فقدت أحباءها والذين تعرضوا للتشويه نتيجة لذلك".

وقال أحد أعضاء الصليب الأحمر: إن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة صباح السبت؛ مما قد يشير إلى ارتفاع عدد القتلى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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