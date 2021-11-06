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بعد فوز الأهلي.. أيمن بهجت قمر يطالب بتغيير أغنية «6 الصبح» إلى «5 الصبح»

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بعد فوز الأهلي.. أيمن بهجت قمر يطالب بتغيير أغنية «6 الصبح» إلى «5 الصبح» بعد فوز الأهلي.. أيمن بهجت قمر يطالب بتغيير أغنية «6 الصبح» إلى «5 الصبح»

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احتفل الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي النادي بخماسية مقابل 3 أهداف بطريقته الخاصة، حيث كتب عدة منشورات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وكتب بهجت قمر منذ قليل على فيس بوك: «إلى كل الجهات المعنيه : أنا الشاعر ايمن بهجت قمر صاحب الحقوق الملكية والفكرية والأدبية والوحيد الذي يحق له التحوير في مصنفه الأدبي، أطالب شركة الساسام الفرنسيه والفنان حسين الجسمي بضروة الإلتزام بالآتي: تغيير جملة إن شاالله لسته الصبح بفكر فيك لـ (خمسه) الصبح بفكر فيك ولكم مني جزيل الشكر.

كما نشر بهجت قمر رابط أغنية نانسي عجرم «5 فرفشة» وعلق عليها: «5 لامؤاخذة فرفشة»، ليتلقى العديد من الدعم من الجمهور الأحمر.


ومن المعروف عن أيمن بهجت قمر أنه أهلاوي متعصب يدعم الفريق الأحمر في كل بطولاته ومباراياته، ودائما ما يتعرض لهجوم من جمهور الزمالك بسبب تهكمه على الفريق الأبيض.

المصرى اليوم

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