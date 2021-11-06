أسامة الأزهري يرد على إبراهيم عيسى في واقعة «قراءة الصيدلي للقرآن» (التفاصيل)

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رد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، على التصريحات الأخيرة للإعلامي إبراهيم عيسى بشأن منظومة التعليم العالي في مصر، إذ وصفها بأنها تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه التطرف.

قال «الأزهري» خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، السبت: «إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم».

أضاف: «الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا».

كان إبراهيم عيسى قد خرج بتصريحات حول منظومة التعليم العالي في مصر قائلًا: «منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل».

أضاف: «ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن، من باب أولى يقرأ مرجع أدوية».