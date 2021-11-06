نفوق ٥ آلاف كتكوت في حريق مزرعة دواجن بالشرقية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بأحدي قري مركز فاقوس ، وأسفر الحريق عن نفوق ٥ ألاف كتكوت دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من شرطة النجدة ، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق بمزرعة دواجن بأحدي قري مركز فاقوس، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

وبالفحص والمعاينة تبين من التحريات الأولية أن المزرعة مقامة على مساحة 1000 متر ، وأن الحريق اندلع بمساحة 300 متر، والذي أسفر عن نفوق 5000 كتكوت عمر ٢٠ يوم ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أية خسائر بشرية، وتم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لتولي التحقيقات.