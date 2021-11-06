الكلية الكندية تنظم مسابقة لرواد الأعمال الشباب.. جوائزها المالية تصل إلى مليون جنيه

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نظمت الكلية الكندية CIC مؤتمر «ريادة الأعمال للشباب» لمناقشة معايير الاختيار وطرق التقديم من خلال المعايير الموضوعة من قسم إدارة الأعمال، الذي يقدم مسابقة بين رواد الأعمال الشباب حيث يتم تحكيم المشروعات المقترحة وفقًا للمعايير المقترحة وهو حدث يعد الأول من نوعه على مستوى المعاهد والجامعات في مصر.

وقال الدكتور عادل محمد زكي، عميد المعهد الكندي العالي للإدارة بالسادس من أكتوبر، إن المؤتمر تم في إطار بروتوكول التعاون بين المعهد وهيئة مستثمرين السادس من أكتوبر وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسادس من اكتوبر والتابع لرئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن مسابقة رواد الأعمال تهدف إلى نشر الوعي حول مفاهيم ريادة الأعمال، لافتا إلى أن جوائزه المالية تصل إلى مليون جنيه لدعم إنشاء شركات الشباب الناشئة، وأنه سوف يتم توفير فرص تدريب حقيقية في مجال ريادة الأعمال.

وأوضح أن البرنامج يشهد أكبر تجمع لخبراء الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، كما يشهد أكبر تجمع لكبرى الشركات وأشهرها في مجال ريادة الأعمال بمصر، كذلك يشهد برنامج دعم مشروعات ريادة الأعمال مشاركة مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد زكى على أهمية تمكين الشباب وأثره الكبير في التنمية الاقتصادية للبلدان العربية، مشيرا إلى أن المسابقة تكتسب أهمية كبرى كونها مبادرة لتعاون الطلاب مع المستثمرين إلى جانب أن المسابقة تسعى إلى مشاركة شباب رواد الأعمال من طلاب الجامعات وخريجيها بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة في مصر.

من جانبه، أشاد الدكتور وائل قرطام أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال سابقاً بكلية التجارة جامعة القاهرة، بالدور الرائد الذي تقدمه الكلية الكندية الدولية CIC في دعم العمل المشترك والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه يأمل في أن تحقق هذه المسابقة نجاحا كبيرا بزيادة عدد الطلاب المشاركين.

ويتولى مهام الإشراف على برنامج ريادة الأعمال الدكتورة راوية عبدالقادر، وكيل المعهد الكندي لشئون الطلاب، كما تتولى الدكتورة آلاء القاضي مهام منسق مسابقة المشروعات المقدمة، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل محمد زكي عميد المعهد الكندي العالي للإدارة بالسادس من أكتوبر، وتعد هذه المسابقة من أهم المسابقات الداعمة للشباب وخاصة طلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر.