ضبط 5 طن مقطعات دواجن بدون مستندات في مجزر بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية مجزر لذبح الدواجن في القليوبية به نحو 5 طن دواجن ومقطعاتها بدون مستندات ويشتبة في عدم صلاحيتها للاستخدام الادمى لوجود تغير في خواصها الطبيعيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية استهفدت مجزر لذبح الدواجن حيث تم ضبط المجزر وعثر بداخلة على 5 طن دواجن ومقطعاتها بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق