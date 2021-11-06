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«من دماريس للنادي».. ماراثون مشي على كورنيش المنيا

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«من دماريس للنادي».. ماراثون مشي على كورنيش المنيا «من دماريس للنادي».. ماراثون مشي على كورنيش المنيا

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نظمت مبادرة وزارة الشباب والرياضة yly ومتطوعيها بالمحافظة المنيا اليوم السبت، ماراثون رياضى، بحضور عدد من الشخصيات الشعبية والتنفيذية.

وينطلق الماراثون من قلب القاهرة الكبرى مُمتداً لشرق الجمهورية وغربها وصولاً لجنوبها، مُتَمثِّلاً في محافظات «القاهرة الكبرى، الإسماعيلية، الوادى الجديد، المنيا، قنا، أسيوط، السويس، الدقهلية، الغربية، البحيرة، أسوان، سوهاج، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، مطروح، الفيوم، بنى سويف، المنوفية، ودمياط».

وتأتى صافرة البدء في محافظة المنيا، من مركز شباب دماريس وصولاً للنادى الرياضي

وقام متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY بتنظيم وإعداد ذلك الماراثون من بداية انطلاقه حتى نهايته؛ ليكونَ عُرساً رياضياً تشهدُه المنيا وعدد من محافظات ، بحضور العديد من الشخصيات الهامة، والرعاة القائمين على الحدث، بهدف تشجيع جميع الفئات على ممارسة الرياضة.

المصرى اليوم

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