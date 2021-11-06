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أسماء أبو اليزيد: أنا خلقي ضيق.. وكنت مرعوبة من «الآنسة فرح»

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أسماء أبو اليزيد: أنا خلقي ضيق.. وكنت مرعوبة من «الآنسة فرح» أسماء أبو اليزيد: أنا خلقي ضيق.. وكنت مرعوبة من «الآنسة فرح»

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أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه أولي بطولاتها المطلقة مسلسل «الآنسة فرح»، موضحة أنها كانت «مرعوبة» من فكرة تحمل مسئولية عمل يشارك فيه نجوم كبار.

وأضافت أسماء أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن رهبتها من العمل زالت بعد الجزء الأول، مشيرة إلى أن المسلسل كان مقررا له أن يكون 4 أجزاء فقط، ولكن الفورمات الأجنبي أنتج الجزء الخامس أثناء تصويرنا، فقررو عمل جزء خامس من المسلسل، خاصة وأن الأجزاء السابقة حققت نجاحا كبيراً.. على حسب تعبيرها.

وأشارت أبو اليزيد أن المسلسل مختلف تماما عن الفورمات الأجنبي، خاصة وأن الأجنبي يحتوي على العديد من المشاهد الجريئة، لذلك تم تغييرها ليتلائم مع الثقافة المصرية، ولا يتعرض للهجوم.

وأوضحت بطلة «الآنسة فرح» أنها كانت خائفة من فكرة الأجزاء المتعددة، لأن «خلقها ضيق»، وسريعة الملل، ولم تكن تتخيل أنها تستطيع تصوير 90 حلقة بدون ملل، مشيرة إلى أن التفاصيل الجديدة والمختلفة في كل جزء جعلتها متشوقة لإستكمال الأجزاء، ولم تشعر بالملل. وعن قصة المسلسل أكدت أسماء أنها لو نعرضت للموقف التي تعرضت له فرح في المسلسل لن توافق أبدا الإحتفاظ بالطفل كما فعلت فرح، ولن ترضى بالأمر الواقع.

وأكدت أبو اليزيد أنها شعرت بنجاح المسلسل من الجمهور بالشارع، خاصة حينما إلتقت سيدة مسنة معها حفيدتها وحدثتها عن المسلسل، وأنها لا تخشى على أحفادها من مشاهدة هذا العمل. مسلسل «الآنسة فرح» هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

والمسلسل بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، على الطيب، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء. المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصد أجزاؤه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

المصرى اليوم

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