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إزالة 175 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

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إزالة 175 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا إزالة 175 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

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أعلن الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من إزالة 175 حالة تعدى على املاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 13537م،وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة.

حيث تم إزالة 21حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 8 قيراط و11سهم ،38 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 5047م،واسترداد 96حالة بمساحة 5701م ،وايقاف أعمال بالمهد 14حالة بمساحة 1060م، وإزالة 6 حالة على حرم النيل بمساحة 252م.

ووجه رئيس المدينة مدير حصر التعديات بتوثيق الحالات، ومحاضر الإزالة الخاصة بها، واضاف باستمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

المصرى اليوم

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