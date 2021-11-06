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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مشاركة «البحوث الفلكية» بموسم أفريقيا أكتوبر 2021

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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مشاركة «البحوث الفلكية» بموسم أفريقيا أكتوبر 2021 وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مشاركة «البحوث الفلكية» بموسم أفريقيا أكتوبر 2021

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول مشاركة المعهد في موسم إفريقيا أكتوبر 2021، والذي تنظمه مؤسسة «UNIVERSCIENCE» الفرنسية الرائدة لنشر الثقافة والعلوم.

وأفاد التقرير بأن المؤسسة الفرنسية تقوم بتنظيم موسم العلوم، وتم اختيار الموسم الحالي ليكون «الموسم الإفريقي» حيث يُناقش التحديات الرئيسية للقارة الإفريقية في القرن الحادي والعشرين، وقد بدأ الموسم بفرنسا خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى أكتوبر 2021، برعاية وزارة الثقافة الفرنسية ووزارة التعليم العالي الفرنسية وأكبر المراكز العلمية بفرنسا.

وأوضح التقرير أن الموسم الإفريقي شهد عرض المشروعات والأبحاث المختلفة لدى كل مشارك في فترة لم تتجاوز 180 ثانية بأسلوب مُبسط، واشتملت المشروعات والأبحاث المقدمة من والدول الإفريقية المُشاركة على موضوعات هامة ومختلفة عن المخاطر الطبيعية وكيفية مجابهتها، والعلوم الطبيعية والطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والرياضيات والاقتصاد والأدب، وكل ما يخص النهوض بالقارة السمراء من خلال أبحاث ورؤى الشباب المشاركين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا.

وأشار التقرير إلى أنه تم ترشيح الشباب المُشاركين، من خلال السفارات الفرنسية في مختلف الدول الإفريقية، كممثلين لبلدانهم بناءً على نشاطهم الملموس في خدمة المجتمع المدني ونشاطهم البحثي والعلمي، الذي يهدف إلى التنمية المستدامة والنهوض بالقارة السمراء والحرص على إيصال العلم والخبرات المكتسبة إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد في بلدانهم المختلفة.

وذكر التقرير أن مصر شاركت في الموسم من خلال مشاركة كل من، حازم يوسف محمد المدرس المساعد (باحث مساعد) بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وملك حسني طالبة الدكتوراه في الاقتصاد بجامعة القاهرة وجامعة السوربون بفرنسا، حيث قاموا بعرض محاضرتين عن بعض مُخرجاتهم البحثية التي ستعود بالنفع على مصر، وبحث سُبل التعاون بين المؤسسات العلمية في مصر ونظيراتها بفرنسا.

المصرى اليوم

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