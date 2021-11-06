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ضبط نصاب احتال على المواطنين بالغربية بزعم توظيف أموالهم

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ضبط نصاب احتال على المواطنين بالغربية بزعم توظيف أموالهم ضبط نصاب احتال على المواطنين بالغربية بزعم توظيف أموالهم

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال تجارة ماكينات الري الزراعي.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من بعض المواطنين، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة ماكينات الري الزراعي مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانون.

وأضافت التحريات، أنه تمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وتوصلت التحريات إلى وجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عن المتهم أملًا في استرداد أموالهم.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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