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القبض على مدير مخزن حجب 300 طن دقيق وسكر حر بالإسكندرية

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القبض على مدير مخزن حجب 300 طن دقيق وسكر حر بالإسكندرية القبض على مدير مخزن حجب 300 طن دقيق وسكر حر بالإسكندرية

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ضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم السبت، المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في حجب السلع الغذائية الأساسية عن التداول بقصد تقليل المعروض منها لرفع سعرها دون مبرر واستغلالاً لحاجة المواطنين لتلك السلع، إذ يقوم بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية «دقيق فاخر- سكر حر» داخل المخزن.

بتقنين الإجراءات تم ستهداف المخزن وضُبط بداخله 4000 جوال من الدقيق استخراج 72% بإجمالي أوزان 200 طن، و1000 جوال سكر حر بإجمالي وزن 100 طن.

المصرى اليوم

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