«كنت عايزه أهرب من المسؤوليات».. بشرى تكشف أسباب حادثها في «الجونة السينمائي»

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تحدثت الفنانة بشرى عن إصابتها في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، لافتة إلى أنها أصيبت في يدها وبعض الكدمات في أماكن مُتفرقة من الجسم، وكشفت الأسباب التي أدت إلى الحادث، وذلك خلال تواجدها كضيفة في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت الفنانة في الحلقة: «كانت فيه إصابات في العين والرأس وأماكن ثانية (ما خفي كان أعظم).. اللي كُنا راكبينها هي مش توكتوك (فيه ناس بتسميها سبايدر) وأنا مش مهتمة أعرف اسمها، المشكلة اللي حصلت كانت (طيش)».

وتابعت: «محمد مكاوي (كان بصحبتها أثناء الحادث) أصيب في ضلعين وكتفيه وكوعه وأخذ غرزة، ولكل حاجه سبب علمي السبب (طيش).. كنت حاسه أني عايزه أهرب من المسؤوليات كلها وأروح أتجنن في برنامج خفيف.. وفيه 6 صوروا قبلي وأنا اللي حصلي كده».

وكانت الفنانة بشرى تعرضت لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والمذيع مكاوي الذي تعرض هو أيضا للإصابة، وخضعت إلى بعض الفحوصات الطبية، وعادت تواصل الفعاليات بإصاباتها.

وحضرت الفنانة جلسة صور مصر القديمة في السينما، المقامة ضمن فعاليات اليوم الثامن بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، في أول ظهور لها بعد تعرضها أمس لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد برفقة الممثل الشاب محمد مكاوي. وظهرت بشرى برفقة زوجها الذي ساعدها على الحركة لإصابتها ببعض الكدمات في جسدها، كما ظهر عليها بعض الإصابات بوجهها ويدها، فيما ظهر محمد مكاوي مصابا في جبهته ويده.

وكانت الدورة الخامسة من المهرجان انتهت في 22 أكتوبر الماضي وسط حضور ضخم من الفنانين.