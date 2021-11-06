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عاصي الحلاني يهدي جمهوره أغنية «كبيرة يامصر» في مهرجان «الموسيقى العربية»

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عاصي الحلاني يهدي جمهوره أغنية «كبيرة يامصر» في مهرجان «الموسيقى العربية» عاصي الحلاني يهدي جمهوره أغنية «كبيرة يامصر» في مهرجان «الموسيقى العربية»

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شهدت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حوارا فنيا بين ولبنان والعراق جاء ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أمس الجمعة.

فعلى مسرح النافورة عبر النجم عاصى الحلانى سعادته بالمشاركة في المهرجان وتواجده بمصر التي اكد انها تحظى بمكانة مميزة في قلوب ابناء وطنه موجها التحية لشعب مصر واهداهم اغنية «كبيرة يا مصر»، وبصوته القوى الذي يحمل مذاق جبال الشام قدم بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر باقة من اعماله الجماهيرية كان منها «بحبك وبغار، ادمنت هواك، وانى مارق مريت، ست الستات، قولى، فرصة عمر، مالى صبر، طول غمرى باسمعهم، الهوا طاير»، كما اشعل المسرح برقصة الدبكة الفلكلورية اللبنانية في اغنية «يا طير»، والتى تفاعل معها الحضور ونالت الإعجاب، إلى جانب احدث اعماله بعنوان «قمر»، بالاضافة إلى بانوراما من اعمال عبدالحليم حافظ واختتم الحفل ب«أحلف بسماها» واهداها للقيادة السياسية في مصر .

قبله وجهت المطربة مروة ناجى الشكر للدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لمساندتها كافة الوان الابداع ولرئيس الاوبرا والقائمين على المهرجان كما هنأت الاوبرا بمناسبة مرور 30 عاما على ميلادها ، وشدت بنخبة من الاعمال الرومانسية والوطنية منها «مصر عادت شمسك الذهب، اما براوة، قلبى دليلى، حلوة يا بلدى، في يوم وليلة» إلى جانب «لما لقيتك» من اعمالها الخاصة والتى قدمتها لاول مرة .

المصرى اليوم

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