الأهلي ضيفًا على فاركو فى دورى الشباب

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فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ يحل ضيفًا اليوم السبت على نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل «أهلي٢٠٠١» مباراة اليوم وهو يبحث عن فوز جديد في دوري الشباب، لكي ينفرد بصدارة الترتيب، مستغلًا الحالة المعنوية الجيدة، خاصة بعد الفوز في اللقاء الماضي أمام الإسماعيلي بهدفين دون رد، في مباراة شهدت مشاركة محمد محمود لاعب الفريق الأول مع شباب الأهلي.

وفي مواجهة الإسماعيلي افتتح محمد فخري التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أضاف زياد طارق الهدف الثاني، بعد جملة «وان.. تو» مع محمد رضا، أنهاها زياد بتسديدة في الشباك، ليفوز الأهلي بثنائية نظيفة. وحصد «أهلي ٢٠٠١» في رصيده ١٣ نقطة، بعدما فاز في ٤ مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، قبل أن يفوز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، مسجلًا ١٥ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه. ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك.