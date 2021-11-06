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أهلي ٢٠٠٨ يواجه إانبى فى بطولة منطقة القاهرة

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أهلي ٢٠٠٨ يواجه إانبى فى بطولة منطقة القاهرة أهلي ٢٠٠٨ يواجه إانبى فى بطولة منطقة القاهرة

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فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ يلتقي اليوم السبت مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري منطقة القاهرة.

يدخل «أهلي ٢٠٠٨» المباراة وهو يسعى للحفاظ على سجل انتصاراته المتتالية، بعدما نجح في الفوز خلال أول ٣ مباريات في الموسم، محققًا العلامة الكاملة.

وحصد «أهلي ٢٠٠٨» تسع نقاط في رصيده، لينفرد بصدارة الترتيب، بعدما فاز على السكة الحديد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وعلى مستقبل وطن بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثانية، وعلى الجديدة بثلاثية نظيفة، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

وخلال مباراته أمام مصر الجديدة سجل «أهلي ٢٠٠٨» ثلاثية دون رد، بأقدام يوسف علاء وزياد أيوب والبديل عمر عاطف. ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٨ كل من أحمد صديق مديرًا فنيًا، وأحمد يونس مدربًا عامًا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًا.

المصرى اليوم

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