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«الآثار السلبية للاستخدام المفرط للإنترنت عند الأطفال» ندوة ببيت ثقافة شطورة في سوهاج
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
محمد صلاح في ضيافة «صاحبة السعادة».. وإسعاد يونس تستقبله بـ«السوداني واللب»
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
3 تحذيرات من الأرصاد الجوية.. حالة الطقس غير مستقرة ومنخفض جوي وسقوط أمطار
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
وحدة القسطرة بمستشفى السويس العام تُنقذ حياة مريض بعد انسداد شريان في القلب
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
الزمالك يخوض تدريبه الأساسي في «لواندا» غدا على ملعب 11 نوفمبر
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في مران الزمالك بأنجولا
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
السفير المصري في أنجولا يؤازر الزمالك في تدريب اليوم
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
بولندا وبريطانيا: ندعم أوكرانيا في مواجهة «العدوان الروسي»
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
الزمالك يخوض تدريبه الأول بأنجولا على ملعب كوكوريس
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
٩ مسئولين بـ«المركزي للمحاسبات» أمام المحكمة بسبب مخالفات مالية وإدارية (تفاصيل)
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الخميس 17 فبراير 2022 08:45 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الطلاب وأولياء الأمور يستعدوا مبكرًا..هنقولكم الخريطة الكاملة لمواعيد امتحانات الترم الأول
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 12:32 مساءً
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