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وفاة والد الشهيد العقيد محمد مبروك ضابط الامن الوطني
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:50 مساءً
سيبهر العالم .. وزير السياحة يكشف موعد احتفالية طريق الكباش
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:50 مساءً
عبدالمنعم سعيد: لم أرى وزير خارجية لمصر مثل سامح شكري
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
تعليم المنوفية: تقديم شهادة تلقي لقاح كورونا شرط دخول مقار العمل بداية من الغد
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
عقبات تنتظر سيف الإسلام القذافي في طريقه لرئاسة ليبيا (تعرف عليها)
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
قرار مهم من المحكمة في دعوى تطالب بـ«وقف انتخابات النادي الأهلي»
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
«لوجود مخالفات قانونية».. دعوى قضائية تطالب بـ«وقف انتخابات النادي الأهلي»
-
الأحد 14 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
نقيب مهندسين دمياط يعلن نجاج الجمعية العمومية
-
الأحد 14 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
رئيس «فاكسين فالي» عن اللقاح المصري لفيروس كورونا: كنا نتأهب لذلك اليوم
-
الأحد 14 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل اللقاح المصري ضد كورونا
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:49 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
حياة كريمة غيرت حياة المصريين.. المبادرة رفعت مستوى الدخل وساهمت فى زيادة الإنتاج وفرص العمل
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 12:31 مساءً
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