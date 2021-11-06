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أثار الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي ، الجدل في الساعات الماضية بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لألعاب نارية مما ربط البعض بينه وبين انتصار الأهلي على الزمالك مساء أمس الجمعة.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وربط كذلك بعض الإعلاميين ممن هم محسوبين على القلعة الحمراء بين احتفالات صلاح وبين فوز الأهلي ، ومن بينهم محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر عبر شاشة قناة الأهلي الذي نشر صورة احتفالات محمد صلاح ووجه رسالة لخالد الغندور ينتقده بسبب ما قاله من قبل بأن محمد صلاح زملكاوي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" : طبعا لو متابع هتعرف ان هناك احتفالية في انجلترا يوم ٥ نوفمبر اسمها bonfire night وكلها العاب نارية وممكن بكل سهولة تخش علي جوجل وأنت تعرف الثقافة مهمة برده وصلاح بيحتفل مع الانجليز ومنزل ألعاب نارية مثل كل الانجليز مش عشان ماتش الزمالك والاهلي والله حاجة تضحك البوست ده».