وزيرة الثقافة تتفقد لجناح المصري بمعرض إكسبو دبي

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تفقدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة جناح مصر بمعرض اكسبو دبي وأبدت الفخر والاعتزاز بالاقبال والاهتمام الجماهيري غير المسبوق الذي شهدته أروقته والذي جسد بعمق قيمة ومكانة مصر على الصعيدين العربي والدولي.

كما أثنت على اسلوب العرض والذى يعبر عن الإمكانات المميزة للمتخصصين من ابناء الوطن في هذا المجال .

مؤكدة ان المحتويات تنقل صورة مشرقة عن الحضارة المصرية العريقة وانجازات التنمية والتطوير الحديثة بالدولة والتى تتوهج في مختلف المسارات، وأضافت إن الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الزوار من مختلف دول العالم.

واضافت ان ذلك يعكس استراتيجيات الدولة المصرية في خلق مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات

واشارت إلى الجمهورية الجديدة وما وصلت اليه مصر في محاور التنمية المختلفة حتي ان الجناح المصري أصبح محط انظار العالم وهو ما يعكس تفرد الشخصية المصرية في التصميم والابتكار من خلال المحتوى المقدم والذي يؤكد على حوار الحضارات ولقاء الثقافات، ولفتت إلى المشاركات الفنية والمعرفية لوزارة الثقافة في المعرض وأهميتها في التواصل مع العالم .