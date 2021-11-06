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ماراثون لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة الصباحية في المنيا

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ماراثون لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة الصباحية في المنيا ماراثون لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة الصباحية في المنيا

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أطلقت صباح السبت، مديرية الشباب والرياضة في المنيا، ماراثون لتشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضية، خاصة الصباحية .

انطلق الماراثون من أمام مركز شباب دماريس بمركز المنيا، حتى النادي الرياضي، بطول 5 كم ، وبمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، وبحضور قيادات الشباب والرياضة بالمحافظة، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

قال " عكاشة"، الماراثون بتوجيهات من وزير الشباب والرياضة، حيث انطلق بجميع المحافظات، وبدأ من القاهرة والجيزة بحضور الوزير, بهدف تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة، خاصة الصباحية منها .

أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، علي دعم المهرجان والأنشطة الرياضية بالمحافظة، بهدف توعية المواطنين والشباب، بممارسة الرياضة . مؤكدا إقامة العديد من الأنشطة الرياضية بالمحافظة .

المصرى اليوم

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