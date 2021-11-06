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ما زالت أجواء الفرحة تسيطر على مسؤولي وجماهير النادي الأهلي بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق مساء الجمعة على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 5-3 ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعرب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقبلة المقررة يومي 25 و26 نوفمبر المقبل ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على أبناء ميت عقبة.

ونشر محمد الجارحي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" وهو يحمل علم الأهلي وكتب فوقها عبارة دمج من خلالها بين شعار قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة ، الهاشتاج الشهير وهو "#فريقنا_واحد_هدفنا_واحد" ، وبين المباراة الشهيرة التي تغلب فيها الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-1.

وكتب محمد الجارحي عبر "فيسبوك" ساخراً من الزمالك : #فريقنا_واحد_هدفنا_واحد_سته_إلا_واحد ، ولاقى منشور محمد الجارحي تفاعلاً كبيراً من متابعيه.