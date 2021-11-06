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لغز مقتل سيدة أجنبية في حلوان.. زوجها ومالك العقار كلمة السر في كشف الجريمة

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لغز مقتل سيدة أجنبية في حلوان.. زوجها ومالك العقار كلمة السر في كشف الجريمة لغز مقتل سيدة أجنبية في حلوان.. زوجها ومالك العقار كلمة السر في كشف الجريمة

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحرياتها لكشف غموض العثور على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية داخل شقتها مصابة بحروق وطعنات متفرقة في جسدها، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كانت قسم شرطة حلوان تلقي بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بشارع أدهم، تم إخطار إدارة الحماية المدنية التي دفعت بثلاث سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق، وفوجئت بعد إخمادها بالعثور على جثة سيدة أجنبية مصابة بالحروق وطعنات متفرقة من جسدها.

انتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث وأمرت بتشريح جثة المجني عليها لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراءالتحريات تبين أن المجني عليها متزوجة حديثا ومقيمة بصحبة زوجها المصري، وجاري البحث عنه لاستجوابه لكشف غموض الواقعة

تحفظت الأجهزة الأمنية على مالك الشقة، وتبين أن زوج المجني عليها قام باستئجارها وجاري استجوابه، وجاري استكمال التحريات في الواقعة.

وفي الوقت نفسه كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة التداخلية مفاجأة أثناء التحقيق مع مسجل خطر معروف إعلاميا بـ«خُط الفيوم»، أنه قام بقتل حماته وخطف بناتها وأطفاله كرهائن واستخدمهم كدروع بشرية أم قوات الشرطة، باعترافه بقتل زوجته ودفن جثتها في منزله.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بعد القبض على البلطجي تبين لقوات الأمن العثور على جثتة زوجة الثانية لخط الفيوم مدفونة على عمق 4 أمتار بإحد غرف منزل الزوجية بوسط المدينة.

وأضافت التحريات أن «الخط» قام أيضا بقتل والدة زوجته (حماته) قبل اقتحام الأجهزة الأمنية بساعات، بعد إن مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة بالضرب بقسوة خلال ساعات الاحتجاز.

كانت مديرية أمن الفيوم تلقت بلاغا من الأهالي مساء الثلاثاء الماضى بسماع دوي إطلاق النار في منطقة منشأة عبدالله بالمحافظة.انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المتهم ويدعى «أيمن. ع» مسجل خطر الدرجة الأولى ومعروف باسم «خُط الفيوم» وتمكنت قوات الأمن من أقتحام منزل المتهم وتحرير الرهائن.

التفاصيل الكاملة لواقعة بطلجي الفيوم.. الأمن اقتحم منزله بعد 30 ساعة محاصرة.. والمتهم سوابق في قضية قتل()

المصرى اليوم

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