مروان خورى وفايا يونان على النافورة و«نويرة» بدمنهور ..تفاصيل فعاليات «الموسيقى العربية»

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تستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هذا الاسبوع، ويقام الإثنين 8 نوفمبر 4 حفلات.

ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى المطرب اللبنانى مروان خورى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بنخبة من اعماله الخاصة إلى جانب باقة من مؤلفات الطرب يسبقه فقرة موسيقية لعازف القانون الدكتور ماجد سرور وفاصلا غنائيا للسورية فايا يونان .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا لكورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام يضم مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

وفى الثامنة يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة سداسى شرارة بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة يتضمن مختارات من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة .

وتمتد الفعاليات إلى مسرح اوبرا دمنهور حيث تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفلا في الثامنة مساء بمشاركة المطربين محمود عبدالحميد، عصام محمود، ريم حمدى، سمية وجدى، عبير أمين وتامر عبدالنبي .