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بعد صراع مع كورونا.. أمريكي يحتفل بزفافه داخل العناية المركزة

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بعد صراع مع كورونا.. أمريكي يحتفل بزفافه داخل العناية المركزة بعد صراع مع كورونا.. أمريكي يحتفل بزفافه داخل العناية المركزة

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فاجئ شاب أمريكي يدعى جوناثان جونسون خطيبته بقرار إتمام زواجهما داخل المستشفى، بعد أن قضى عدة أسابيع على جهاز التنفس الصناعي حيث كان يصارع المستجد.

تمكن الشاب الأمريكي البالغ من العمر 28 عام، خلال الشهر الماضي، من الترتيب لحفل زفافه على خطيبته ماريا كوبلاند التي تمر بنفس مرحلته العمرية، داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى «كاونسيل بلافز»، وذلك بمساعدة طاقم المستشفى وفقًا لصحيفة «Omaha World Herald».

وقال جوناثان جونسون: «بعد خوض تجربة التنفس عن طريق جهاز التنفس الصناعي ترى الحياة بشكل مختلف، لذلك أردت ألا أندم على أي شيء».

وفي شهر سبتمبر الماضي تم تشخيص الشاب الأمريكي بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله بعيدًا عن حبيبته وابنهما البالغ من العمر عامين، وفي ذلك الوقت تم تشخيصها هي أيضًا كانت نتائج الفحوصات الخاصة بها إيجابية.

وعلى الرغم من أن الثنائي أصيب بفيروس كورونا، إلا أن حالة جوناثان سائت بشكل ملحوظ وتم حجزه في المستشفى لتلقي الرعاية الصحية المناسبة، وظل على جهاز التنفس الصناعي لعدة أسابيع، وبمجرد إدراكه بالنجاة من تلك التجربة الأليمة، قرر أن هذا هو الوقت المناسب لعقد حفل زفافه.

وتم استدعاء العائلة والأصدقاء الذين أقنعوا كوبلاند بعمل شعرها ومكياجها والتوجه إلى المستشفى لزيارة خطيبها، إذ أنه لم يعد معديًا ويمكنهما مقابلة بعضهما أخيرًا.

وأكدت ماريا كوبلاند أنها لم تكن على علم بما سيحدث، معربة عن سعادتها بالمفاجئة السارة قائلة: «الآن يمكنني أن أقضي حياتي مع الرجل الذي أحبه للأبد».

فيما علقت جينا هارفي إحدة الممرضات بالمستشفى قائلة: «أحيانًا عندما نمر بكثير من الحزن تكون النهاية ليست كما نريد، لكن جوناثان منحنا الأمل وهذا ما شجعنا على مساعدته»، مضيفة «الثنائي كلايهما يستحق المساعدة».

المصرى اليوم

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