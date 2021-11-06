أمريكا تعلن عن مكافآة 5 ملايين دولار لمن يرشد عن مهربي مخدرات مكسيكيين

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أعلنت الولايات المتحدة عن مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على أي من أربعة ممن يشتبه بكونهم مهربي مخدرات من المكسيك، منهم شقيق تاجر المخدرات المسجون خواكين "إل تشابو" جوزمان.

وأوريليانو جوزمان لويرا ، شقيق إل تشابو، متهم بالعمل تحت مظلة عصابة سينالوا القوية، إلى جانب روبرتو سالجيرو نيفاريز وخوسيه سالجيرو نيفاريز وهريبرتو سالجيرو نيفاريز.، حيث أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الاتهامات وجهت إليهم في لوائح اتهام أمريكية بانتهاك قوانين المخدرات في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العدل أمس الجمعة عن لوائح اتهام بشأنهم، إذ يتهمون بانتهاك القوانين الدولية بشأن تهريب المخدرات ، حيث يشار إلى أن حرب المخدرات الوحشية في المكسيك تحصد آلاف الأرواح كل عام حيث تقاتل جماعات التهريب القوية للسيطرة على الأرض والنفوذ.

وفي سياق متصل ، أفادت وسائل إعلام مكسيكية في وقت سابق ، بأن اثنين من أفراد عصابة مخدرات مكسيكية قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار على أحد الشواطئ بالقرب من منتجع كانكون المكسيكي.

وأكدت السلطات المكسيكية على أن مجموعة من مسلحي عصابات المخدرات قامت باقتحام منتجع بويرتو موريلوس الراقي وأعدموا اثنين من تجار المخدرات من عصابة منافسة.

وأعلن المدعي العام بولاية كوينتانا رو، و أوسكار مونتيس دي أوكا أن ما يقارب الـ15 شخصا وصلوا إلى الشاطئ لاغتيال رجلين ظهرا قائلين إنهما التجار الجدد في المنطقة.