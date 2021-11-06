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الأربعاء.. "ناسا" تعتزم إطلاق رحلة الكبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية

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الأربعاء.. "ناسا" تعتزم إطلاق رحلة الكبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية الأربعاء.. "ناسا" تعتزم إطلاق رحلة الكبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية
كان الموعد الأصلي للرحلة في آخر عطلة أسبوعية من أكتوبر قد تأجّل مرات عدة

الأربعاء..

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، أنها تعتزم إطلاق رحلة الكبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء المقبل، على أقل تقدير.

وأوضحت الوكالة أن من المنتظر أولاً عودة طاقم من أربعة رواد فضاء إلى الأرض اليوم السبت، مشيرة إلى أن أقرب موعد لإطلاق رحلة رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر؛ برفقة زملائه الثلاثة من ناسا، توماس مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون، سيكون الأربعاء المقبل، الساعة التاسعة مساءً وثلاث دقائق بالتوقيت المحلي حيث من المتوقع أن يصلوا إلى محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة، الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان الموعد الأصلي للرحلة في آخر عطلة أسبوعية من أكتوبر الماضي قد تأجّل عدة مرات، مرة بسبب الطقس السيئ وأخرى بسبب "مشكلة طبية صغيرة" لأحد أفراد الطاقم.

وكانت الوكالة قد أعلنت أمس الأول الخميس، أن أقرب موعد للرحلة سيكون من محطة الفضاء كيب كانافيرال بولاية فلوريدا يوم الإثنين (بعد غد)، لكنها قالت في الوقت نفسه إن من المنتظر أن يصدر قرار نهائي في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

وفي حال إطلاق الرحلة، سيكون ماورر أول رائد فضاء ألماني يعاود الذهاب إلى الفضاء منذ ثلاثة أعوام، والألماني الثاني عشر في تاريخ الرحلات إلى الفضاء، والألماني الرابع الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية وأول ألماني يتوجّه إلى الفضاء، برفقة طاقم دراجون.

يُذكر أن كبسولة دراجون طوّرتها شركة سبيس إكس الخاصة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

وسيجري رواد الفضاء تجارب على ارتفاع نحو 400 كيلو متر على مدى ستة أشهر - إضافة إلى إكمال مهمة ميدانية، وكان آخر رائد ألماني سافر إلى الفضاء هو ألكسندر جيرست، في عام 2018.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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